Путин: Россия и Китай уверены в безальтернативности мирного решения проблемы КНДР

5 июня 2019 19:17 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин уверены в безальтернативности мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сказал по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона [Корейского полуострова], включая ядерную, нет и быть не может", - подчеркнул российский лидер.

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