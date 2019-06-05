Россия и Китай будут развивать практику расчетов в национальных валютах

5 июня 2019 19:47 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай будут развивать практику расчетов в нацвалютах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства также подчеркнул, что в ходе переговоров обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, "предметно рассмотрели актуальные международные проблемы, уделяя при этом самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в тех сферах, которые представляют для нас действительно глубокие, взаимные интересы".

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