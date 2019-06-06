Роскомнадзор направил запрос Instagram из-за сообщений об утечке данных

6 июня 2019 22:24 (UTC+04:00)

Роскомнадзор направил запрос Instagram в связи с сообщениями об утечке данных пользователей, ожидает ответа, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, как передает Trend, глава ведомства Александр Жаров.

В мае издание TechCrunch написало, что данные 49 миллионов учетных записей в социальной сети Instagram, большинство которых принадлежит знаменитостям, известным блогерам и брендам, оказались в открытом доступе.

"Мы направили запрос, пока ничего. Дело в том, что Instagram - это "созвездие" Facebook, огромная компания, жутко бюрократическая. Думаю, что к концу лета что-то ответят. Они отвечают всегда, просто очень долго. Там же жесткий запрос, пишем всегда на генерального директора. Поэтому все должно пройти эти стадии", - сказал Жаров.

Он считает, что Роскомнадзор в результате получит ответ на свой запрос. "Думаю, да", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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