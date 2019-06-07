МИД РФ: сроки консультаций России, Ирана и Турции в Женеве по Сирии пока не обозначены

7 июня 2019 00:01 (UTC+04:00)

Конкретных сроков проведения в Женеве консультаций России, Ирана и Турции со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном пока нет. Об этом заявил в четверг на полях Петербугского международного экономического форума заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС, передает Trend.

"Мы всегда поддерживаем контакт с Гейром Педерсеном. Я с ним вчера говорил по телефону. - сказал он. - Мы поддерживаем тесное взаимодействие. Консультации мы ведем все время, пока поездка [в Женеву] не обозначена".

По словам дипломата, турецкая сторона подтверждает планы созыва очередного саммита в астанинском формате по Сирии, но пока конкретных дат нет.

"Саммиты проводятся регулярно. Следующий должен состояться в Турции. Пока турецкие товарищи это подтверждают, - сказал он. - Пока дат нет".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Латакия
Арабские страны 6 июня 23:35
Роскомнадзор направил запрос Instagram из-за сообщений об утечке данных
Россия 6 июня 22:24
В Пентагоне заявили, что покупка Анкарой С-400 создает неприемлемый риск для США
Турция 6 июня 21:00
Суммы денежных переводов из Казахстана растут
Финансы 6 июня 16:00
Иран планирует восстановить сотни пассажирских вагонов
Экономика 6 июня 12:48
Россия обнародовала прогноз транзита туркменской нефти
Энергетика 6 июня 12:39
Лента новостей
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Грузия 00:23
Трамп выделил около $19 млрд пострадавшим от стихийных бедствий американцам
США 6 июня 23:54
Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Латакия
Арабские страны 6 июня 23:35
Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд
В мире 6 июня 23:30
Глава МИД Мексики сообщил о продвижении на переговорах с США по вопросу пошлин
Другие страны 6 июня 23:15
Джокович победил Зверева в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
Спорт 6 июня 22:55
Власти США лишили лицензий на экспорт вооружений более 20 физических и юридических лиц
США 6 июня 22:40
Роскомнадзор направил запрос Instagram из-за сообщений об утечке данных
Россия 6 июня 22:24
В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах
В мире 6 июня 22:09