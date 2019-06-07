МИД РФ: сроки консультаций России, Ирана и Турции в Женеве по Сирии пока не обозначены

Конкретных сроков проведения в Женеве консультаций России, Ирана и Турции со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном пока нет. Об этом заявил в четверг на полях Петербугского международного экономического форума заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС, передает Trend.

"Мы всегда поддерживаем контакт с Гейром Педерсеном. Я с ним вчера говорил по телефону. - сказал он. - Мы поддерживаем тесное взаимодействие. Консультации мы ведем все время, пока поездка [в Женеву] не обозначена".

По словам дипломата, турецкая сторона подтверждает планы созыва очередного саммита в астанинском формате по Сирии, но пока конкретных дат нет.

"Саммиты проводятся регулярно. Следующий должен состояться в Турции. Пока турецкие товарищи это подтверждают, - сказал он. - Пока дат нет".

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