Путин назвал главный источник нестабильности в мире

7 июня 2019 16:03 (UTC+04:00)

Попытки монополизации новой технологической волны являются главным источником нестабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства, как между странами и регионами, так и внутри самих государств. Но это, а это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

"По сути формируется, или происходит попытка формировать два мира, и между ними пропасть постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, у других же - нет перспектив, шансов вырваться даже из нищеты, а кто-то и вовсе балансирует на грани выживания", - добавил российский лидер.

Он отметил, что сегодня свыше 800 миллионов человек в мире не имеют доступа к питьевой воде, около 11 процентов населения планеты недоедает.
"Система, если в ее основе все более очевидная несправедливость, никогда не будет устойчивой и сбалансированной", - заключил Путин.

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