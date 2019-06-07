В России прогулочный катер въехал в опору моста

7 июня 2019 21:54 (UTC+04:00)

Два человека упали с палубы прогулочного катера, который въехал в опору Смежного моста через Крюков канал, людей спасли, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Петербургу, передает Trend.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое человек упали с палубы катера, когда тот въехал в опору Смежного моста через Крюков канал в Адмиралтейском районе.

"Люди упали за борт, но их спасли друзья. Повреждения опоры моста нет", - сказал собеседник агентства.

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