Состоится бизнес-диалог Россия-Азербайджан

Международное сотрудничество, цифровую трансформацию и инновации обсудят в субботу в третий день работы Петербургского международного экономического форума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Программа форума начнется с бизнес-диалога Россия - Азербайджан. Как отмечается в программе, правительствами России и Азербайджана взят курс на укрепление тесного двустороннего сотрудничества. В настоящий момент реализуются совместный план действий по активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе, программа сотрудничества в сфере туризма, план действий по реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг", прорабатываются вопросы по наращиванию объемов взаимных операций в национальных валютах. На мероприятии планируется обсудить, как создать более эффективные механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории стран, с какими проблемами сталкиваются российские и азербайджанские инвесторы.

На форуме будут обсуждаться и другие темы. Также на форуме пройдут бизнес-диалоги Россия - Япония и ЕАЭС - АСЕАН. Кроме того, в рамках ПМЭФ состоится Международный молодежный экономический форум.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

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