Россия может разместить в Аргентине наземные станции системы ГЛОНАСС

Роскосмос и Комиссия по аэрокосмическим исследованиям Аргентины (КОНАЕ) будут развивать сотрудничество в области спутниковой навигации. В частности, рассматривается вопрос размещения на территории Аргентины наземных станций системы ГЛОНАСС, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Госкорпорация "Роскосмос" и КОНАЕ заинтересованы в развитии и активизации сотрудничества в области спутниковой навигации, включая размещение на территории Аргентины наземных станций системы ГЛОНАСС, мониторинга околоземного космического пространства, дистанционного зондирования Земли, совместного создания космической техники и наземной инфраструктуры", - сказали в госкорпорации.

Эти вопросы рассматривались на 14-м заседании межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Буэнос-Айресе, уточнили в Роскосмосе.

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