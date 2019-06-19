Россия и Китай отсрочили изучение в ООН запроса США о приостановке поставок нефти КНДР

19 июня 2019 02:20 (UTC+04:00)

Россия и Китай во вторник добились отсрочки рассмотрения в Совете Безопасности ООН запроса США о немедленной приостановке поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки КНДР. Как сообщило агентство Reuters, американская сторона рассчитывала использовать для этого Комитет 1718 Совета Безопасности (СБ), контролирующий санкции в отношении Пхеньяна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, США с союзниками на прошлой неделе утверждали, что в этом году было выявлено 79 поставок нефтепродуктов КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН. По версии Соединенных Штатов, эти случаи нарушают лимит в 500 тыс. баррелей, установленный в декабре 2017 года. Вашингтон таким образом аргументировал свое требование к Комитету 1718 призвать к немедленной приостановке поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки КНДР.

Россия и Китай настояли на том, чтобы отложить рассмотрение обращения США, так как текущая ситуация находится в соответствии с резолюцией Совбеза Объединенных Наций. "Нам требуется больше деталей, потому что, как обычно, они [США] предоставили слишком общую информацию", - приводит агентство слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

12 июля прошлого года США также обвинили КНДР в нарушении санкций Совета Безопасности ООН, ограничивающих импорт в эту страну нефтепродуктов, а также в скрытой перекачке подобных грузов с судна на судно в открытом море. При этом, по данным агентства Рейтер, Вашингтон потребовал от Москвы и Пекина немедленно прекратить любые поставки нефтепродуктов в КНДР. 26 июля 2018 года заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин назвал доказательства о незаконных поставках нефти, предлагаемые Вашингтоном, неубедительными.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что переговоры с КНР по торговле начнутся в среду
США 01:46
Генсек ООН потребовал от России и Турции стабилизировать ситуацию в Идлибе
В мире 18 июня 22:30
Азербайджан, Россия и Иран обсудили совместную железнодорожную дорогу
Экономика 18 июня 18:26
Казахстан обозначил направления для расширения аграрного экспорта
Бизнес 18 июня 15:41
Трамп хочет включить Китай в переговоры о продлении СНВ-3, заявил Болтон
Другие страны 18 июня 15:38
МИД Китая пожелал Египту стабильности после смерти бывшего президента
Другие страны 18 июня 14:49
Лента новостей
Боевики обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
Арабские страны 02:42
Трамп заявил, что переговоры с КНР по торговле начнутся в среду
США 01:46
В скором времени Турция получит ЗРК С-400 - Эрдоган
Турция 01:18
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
США 00:52
В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
Европа 00:22
Представители США, ФРГ, Франции и Британии обсудят ситуацию вокруг Ирана
Иран 00:05
Не менее 12 человек погибли в результате взрывов на границе Колумбии и Венесуэлы
Другие страны 18 июня 23:20
Число пользователей сети 4G Azercell увеличилось в 3 раза
ИКТ 18 июня 23:11
В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша
Европа 18 июня 23:02