"Калашников" создал беспилотник-камикадзе

Новый беспилотник-камикадзе, созданный концерном "Калашников", способен поражать цели в воздухе, на земле и воде, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Будет показан (на форуме "Армия-2019" - ИФ) новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет", который включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры", - сообщил Чемезов.

"По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше", - заявил Чемезов

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