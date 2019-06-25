"Калашников" создал беспилотник-камикадзе

25 июня 2019 02:07 (UTC+04:00)

Новый беспилотник-камикадзе, созданный концерном "Калашников", способен поражать цели в воздухе, на земле и воде, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Будет показан (на форуме "Армия-2019" - ИФ) новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет", который включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры", - сообщил Чемезов.

"По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше", - заявил Чемезов

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