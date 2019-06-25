Тариф "Платон" подорожает с 1 июля

25 июня 2019 02:45 (UTC+04:00)
Тариф госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 14 копеек с 1 июля, до 2,04 рубля за километр с дальнейшим ростом до 2,2 рубля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 рубля с 1 февраля 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Размер индексации тарифа государственной системы "Платон" с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек. Размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог будет равен 2,04 рубля за километр", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.

"Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – 2,35 рубля за километр. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - заметил министр.

Сейчас тариф госсистемы "Платон", который платят большегрузы в счет ущерба, наносимого ими федеральным дорогам, составляет 1,9 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, индексация тарифа должна проводиться ежегодно с 1 июля на уровень накопленной инфляции, однако в прошлом году индексация была отложена на этот год.

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