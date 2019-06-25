Путин на G20 встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Да, контакты планируются. Мой коллега (помощник президента России Юрий - ред.) Ушаков даст брифинг, где он традиционно поговорит о программе. Я не хочу его предвосхищать", - ответил он журналистам на вопрос о возможности встречи президента России с наследным принцем Саудовской Аравии на G20.

Песков добавил, что идет интенсивная подготовка к встрече.

Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.

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