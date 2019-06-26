Вьетнам продолжит покупать российское оружие

Вьетнам продолжит и дальше закупать российское вооружение, которое помогло этой стране победить в нескольких войнах, заявил журналистам на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Бе Суан Чыонг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это оружие очень современное, и нам нравится, и другим клиентам очень нравится, и это подтверждает способность военного комплекса России. В основном, вооружение и техника нашей армии - из Советского Союза и из России, и в будущем мы тоже будем покупать ваше вооружение для нашей армии, потому что это вооружение очень хорошее и оно помогло нам победить в нескольких войнах", - сказал Чыонг.

Он также отметил качественную работу российских специалистов, которые представили и продемонстрировали российского вооружение.

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