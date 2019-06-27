Путин заявил, что в ближайшие дни решится вопрос с продлением соглашения ОПЕК+

27 июня 2019 23:34 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин положительно оценил влияние на рынок нефти соглашения стран, входящих и не входящих в ОПЕК, включая Россию, о стабилизации добычи, и сообщил, что в ближайшие дни станет известно, будет ли оно продлено. Об этом российский лидер заявил в опубликованном в четверг интервью газете Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что наше соглашение о стабилизации добычи с Саудовской Аравией и ОПЕК в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозированию рынка", - заявил президент России. "Что касается того, продлим ли мы соглашение, то вы узнаете об этом в ближайшие несколько дней, - добавил Путин. - Я провел встречу по этому вопросу с руководителями наших крупнейших нефтяных компаний и членами правительства прямо перед этим интервью".

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