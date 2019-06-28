Песков рассказал о краткой беседе Трампа и Путина перед саммитом G20

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время краткого общения "на ногах" перед церемонией фотографирования на саммите G20 не обсуждали никаких вопросов, лишь поприветствовали друг друга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нет. Просто поприветствовали друг друга", - сказал Песков РИА Новости.

Путин и Трамп на церемонию фотографирования зашли вместе, живо общаясь друг с другом.

На 8.00 мск у них запланирована двусторонняя встреча. Она рассчитана на час. Стороны намерены обсудить вопросы стратегической стабильности.

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