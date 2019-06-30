Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Беларуси неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал Песков.

Он отметил, что трое лидеров по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске.

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