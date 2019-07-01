Китай и Европа могут создать приборы для проекта "Миллиметрон"

1 июля 2019 05:04 (UTC+04:00)

Китай и кооперация европейских стран могут создать приборы для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), сообщила РИА Новости, как передает Trend, в понедельник заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.

Ранее Лихачева сообщила РИА Новости, что Италия создает для "Спектра-М" длинноволновой матричный спектрометр, испытания прототипа которого планируется провести в 2020-2021 годах на воздушном шаре над севером России.

"С Китаем у России совместная программа исследования космического пространства. В нее включен и "Миллиметрон". При последнем визите наших сотрудников в Китай спектр интересов очень расширился", - сказала Лихачева, добавив, что Китай может сделать матричный приемник для "Спектра-М".

Она отметила, что еще один матричный приемник, возможно, создаст кооперация ученых из Франции, Швеции и Нидерландов.

Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

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