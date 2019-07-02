ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне

2 июля 2019 03:28 (UTC+04:00)

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне. Как передает Trend, oб этом сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в интернете.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту и бросил гранату под навес.

Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался по пути в больницу, террориста ликвидировали на месте.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Россия 1 июля 21:31
"Лукойл Узбекистан" закупает арматуру путем тендера
Тендеры 1 июля 15:05
Россия выступает за продление сделки ОПЕК+ на 6-9 месяцев из-за нестабильного рынка
Россия 1 июля 14:13
"Росатом" приступил ко второму этапу строительства АЭС в Узбекистане
Энергетика 1 июля 11:44
Иран согласится на продление сделки ОПЕК+ на срок до девяти месяцев
Другие страны 1 июля 11:04
В мае Турцию посетили свыше 900 тысяч туристов из России
Туризм 1 июля 10:36
Лента новостей
США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
США 03:15
У берегов Филиппин произошло землетрясение
В мире 03:06
Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
США 02:35
В США проверяют данные об обнаружении зарина в посылке для Facebook
В мире 02:28
Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
В мире 02:25
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
В мире 02:01
НАСА испытает систему эвакуации пилотируемого корабля Orion
В мире 01:31
В районе Вануату в Тихом океане произошло землетрясение
В мире 01:17
Уоррен Баффетт пожертвовал $3,6 млрд пяти благотворительным фондам
США 01:08