ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне. Как передает Trend, oб этом сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в интернете.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту и бросил гранату под навес.

Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался по пути в больницу, террориста ликвидировали на месте.

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