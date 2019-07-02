Роспотребнадзор представил уникальную вакцину против Эболы

Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола, разработанную в России, сообщается на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вакцина была представлена в рамках состоявшейся в Демократической республике Конго 28-29 июня международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола.

"Вакцина, представленная Роспотребнадзором, разработана с применением новейших технологий государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина прошла все стадии государственной регистрации и в настоящее время является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире.

Кроме того, по результатам состоявшейся презентации рассматривается вопрос о поставках и применении российской вакцины "ЭпиВакЭбола" на территории ДРК для борьбы с продолжающейся эпидемией Эболы.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

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