Роспотребнадзор представил уникальную вакцину против Эболы

2 июля 2019 08:52 (UTC+04:00)

Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола, разработанную в России, сообщается на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вакцина была представлена в рамках состоявшейся в Демократической республике Конго 28-29 июня международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола.

"Вакцина, представленная Роспотребнадзором, разработана с применением новейших технологий государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина прошла все стадии государственной регистрации и в настоящее время является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире.

Кроме того, по результатам состоявшейся презентации рассматривается вопрос о поставках и применении российской вакцины "ЭпиВакЭбола" на территории ДРК для борьбы с продолжающейся эпидемией Эболы.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
Другие страны 24 июня 04:13
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Другие страны 4 июня 07:44
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Другие страны 20 мая 02:59
Южная Корея выделит ДРК 500 тысяч долларов на борьбу с Эболой
В мире 15 мая 10:55
Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек
Другие страны 28 апреля 13:30
В Демократической Республике Конго от Эболы с июля 2018 года умерли более 700 человек
В мире 6 апреля 11:28
Лента новостей
Статистика уборки зерновых в Азербайджане
Бизнес 10:00
Посол Марокко получил аккредитацию в Туркменистане
Туркменистан 09:46
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 09:44
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 июля
Финансы 09:44
Банк Леуми назначил нового главу совета директоров
Израиль 09:44
В Нахчыванском гарнизоне состоялось церемония выпуска (ВИДЕО)
Азербайджан 09:41
Проливные дожди прервали авиасообщение в Иране
Иран 09:18
Пекин призвал привлечь к уголовной ответственности участников штурма Заксобрания Гонконга
Китай 09:18
Турция и Китай намерены увеличить товарооборот – Эрдоган
Турция 09:14