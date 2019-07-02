Добыча нефти в России выросла в июне на 0,8%

Добыча нефти и газового конденсата в России в июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 0,8%, до 45,653 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первом полугодии 2019 года добыча выросла на 2,5%, до 277,86 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в июне снизила добычу нефти на 0,5%, до 17,62 млн тонн (с начала года увеличила на 2,5%, до 107,86 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период выросла на 1,7%, до 6,82 млн тонн (с начала года - на 1,3%, до 41 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в июне снизил добычу на 1,8%, до 4,85 млн тонн, с начала года динамика положительная - рост на 0,5%, до 29,9 млн тонн. Компания "Газпром нефть" в июне добыла 5,13 млн тонн, что на 3,9% выше показателя июня 2018 года, с начала года компания увеличила добычу на 1,6%, до 29,9 млн тонн.

Добыча "Татнефти" в мае выросла на 6,2% - до 2,5 млн тонн, с начала года рост на 3,8% - до 14,8 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в июне - около 1 млн тонн (рост на 0,5%), с начала года - 5,9 млн тонн (рост на 1,3%).

Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) нарастили добычу с начала года на 13,3% - до 7,5 млн тонн.

Экспорт нефти

Экспорт нефти из России в июне 2019 года вырос на 5,6%, до 21,289 млн тонн. Об этом говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

За январь - июнь экспорт увеличился на 4,6%, до 130,462 млн тонн.

Экспорт в дальнее зарубежье в июне вырос на 6,6%, до 19,9 млн тонн. Объем поставок российской нефти в ближнее зарубежье сократился на 7,2%, до 1,38 млн тонн. Транзит снизился на 15,2%, до 1,5 млн тонн.

На внутренний рынок в июне поставлено 23,8 млн тонн нефти, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. С начала года поставки нефти на внутренний рынок снизились на 2%, до 140,762 млн тонн.

Производство бензина

Производство бензина в России в июне 2019 года снизилось на 4,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 3,24 млн тонн. По итогам января - июня НПЗ увеличили производство бензина на 0,2%, до 19,3 млн тонн. Об этом сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Дизельного топлива в январе - июне произведено 37,7 млн тонн, что на 0,2% ниже, чем годом ранее; топочного мазута - 22,5 млн тонн (снижение на 3,1%), прочих нефтепродуктов - 6,13 млн тонн (снижение на 1,3%).

В целом за январь - июнь первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 2,8%, до 137,44 млн тонн, в июне - на 3,8%, до 23,2 млн тонн.