Россия выполнила контракт на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию

4 июля 2019 01:39 (UTC+04:00)

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил контракт на поставку в Турцию трех многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, сообщил РИА Новости по итогам выставки, передает Trend.

"Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Контракт на поставку в Турцию трех вертолетов типа Ка-32 был заключен в 2018 году.

"В этом году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из трех вертолетов Ка-32", - сказал Богинский.

По его словам, сейчас идет обсуждение возможности дальнейших поставок.

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