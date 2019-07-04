Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сахалинской области РФ

4 июля 2019 05:22 (UTC+04:00)

Сейсмологи зарегистрировали у побережья острова Кунашира Большой Курильской гряды (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,4. Об этом ТАСС, как передает Trend, сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие произошло в 05:06 (среда 21:06 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 77 км юго-восточнее города Южно-Курильска [остров Кунашир], очаг залегал на глубине 44 км, магнитуда составила 4,4", - сообщил собеседник агентства.

По данным сейсмологов, землетрясение силой в четыре балла ощутили жители села Горячий пляж, поселка Лагунное и города Южно-Курильска на Кунашире, села Малокурильское и на Шикотане (остров Малой Курильской гряды).

Угрозы цунами нет.

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