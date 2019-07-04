Путин раскрыл подробности визита в Италию

Делегацию из Италии ждут в ноябре в Санкт-Петербурге на Международном культурном форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Ожидаем, что в ноябре делегация Италии приедет на Санкт-Петербургский международный культурный форум. Налаживаются контакты между Государственным Эрмитажем и муниципалитетом Венеции", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
По словам российского лидера, важной составляющей российско-итальянских отношений являются культурно-гуманитарные связи: РФ участвовала в восстановлении города Л'Аквила после землетрясения в 2009 году.
Путин также поздравил Италию с получением права на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.
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