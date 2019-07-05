Российские военные начали учения в Черном море

5 июля 2019 06:16 (UTC+04:00)

Российские военные начали плановые учения в акватории Черного моря, где в настоящее проходят военно-морские маневры НАТО Sea Breeze, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В российских учениях задействованы около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".

В Черное море вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lôme. В эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык рассказал, как это связано с проходящими в регионе учениями НАТО Sea Breeze 2019.

Корабли проводят маневры на морских полигонах. На завершающем этапе учений экипажи проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

"Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си-Бриз-2019" в северо-западной части Черного моря", - добавили в релизе.

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