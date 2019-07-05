В Минобороны России рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем

5 июля 2019 06:18 (UTC+04:00)

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который приблизился к государственной границе РФ над водами Черного моря, сообщает Минобороны РФ, передает Trend со ссылокй на РИА Новости.

Согласно данным военных, над водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к государственной границе РФ.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что весь полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российские военные начали учения в Черном море
Россия 06:16
Трамп пообещал, что скоро американцы установят свой флаг на Марсе
США 06:04
Несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США
США 05:14
Жители подтопленных районов Иркутской области получат выплаты за потерянный урожай и скот
В мире 04:46
В Вашингтоне прошел парад военной авиации по случаю Дня независимости США
США 04:22
Правительство США попросило суд отклонить иск Huawei
В мире 02:13
Лента новостей
Малайзия запретила экспорт морского песка
В мире 06:26
Российские военные начали учения в Черном море
Россия 06:16
Трамп пообещал, что скоро американцы установят свой флаг на Марсе
США 06:04
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
В мире 05:19
SpaceX потеряла спутники
В мире 05:17
Несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США
США 05:14
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения
США 05:04
Жители подтопленных районов Иркутской области получат выплаты за потерянный урожай и скот
В мире 04:46
В Вашингтоне прошел парад военной авиации по случаю Дня независимости США
США 04:22