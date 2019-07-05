В Минобороны России рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который приблизился к государственной границе РФ над водами Черного моря, сообщает Минобороны РФ, передает Trend со ссылокй на РИА Новости.

Согласно данным военных, над водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к государственной границе РФ.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что весь полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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