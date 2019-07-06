Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

6 июля 2019 06:15 (UTC+04:00)

Четыре землетрясения произошли утром в субботу в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, на Камчатке утром 6 июля 2019 произошло четыре неощущаемых сейсмособытия в акватории Тихого океана. Все четыре сейсмособытия нецунамигенные, в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении.

Все землетрясения произошли на глубине 10 км. Эпицентр первого из них находился в 173 км северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального района, его магнитуда составила 4,5. Эпицентр второго, магнитудой 4,3, находился в 115 км северо-западнее села Никольского.

Третье землетрясение произошло в 168 км северо-западнее села Никольского, его магнитуда составила 4,4. Четвертое, магнитудой 4,9, было зарегистрировано в 158 км северо-западнее села Никольского.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,0
Центральная Азия 5 июля 08:54
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения
США 5 июля 05:04
На юге Калифорнии произошло землетрясение
В мире 4 июля 22:13
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая
Китай 4 июля 07:47
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сахалинской области РФ
Россия 4 июля 05:22
У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение
Россия 4 июля 01:02
Лента новостей
Глава Центробанка Турции отстранен от занимаемой должности
Турция 07:21
США готовы усиливать контакты с Китаем по проблеме Корейского полуострова
США 06:50
В Москве задержали таксиста-армянина, отравлявшего пассажиров
Россия 06:25
США проинформировали Китай о деталях встречи Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме
США 06:00
Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании
В мире 05:40
Арабские страны поприветствовали соглашение военсовета и оппозиции Судана
В мире 05:18
Опрос: Джонсон движется к убедительной победе на выборах премьера Великобритании
Европа 04:51
Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до боя с Порье
Спорт 04:27
Боевики обстреляли город Сукейлабия в сирийской провинции Хама
Арабские страны 04:06