В Москве задержали таксиста-армянина, отравлявшего пассажиров

6 июля 2019 06:25 (UTC+04:00)

В Москве полиция задержала таксиста, который травил пассажиров сильнодействующими веществами. Об этом, как передает Trend, в пятницу ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Подозреваемым в совершении преступления с использованием сильнодействующих веществ является водитель такси", - сообщила она.

Волк рассказала, что несколько дней назад московская полиция получила информацию о том, что в одну из больниц доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом. Он плохо себя почувствовал после того, как выпил воды, предложенной водителем такси. Позднее гражданин обнаружил, что у него похитили банковскую карту, с которой списали денежные средства в размере 16 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении данного преступления. "Им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области", - сказала Волк, отметив, что после разъяснительной работы с его родственниками гражданин явился в территориальный отдел полиции.

"В настоящее время подозреваемый доставляется в ОМВД России по району Хамовники Центрального округа города Москвы, где с ним будут проведены следственные действия. Устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности", - добавила Волк.

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