Саммит России, Турции и Ирана пройдет после встречи по Сирии в Казахстане

Саммит России, Турции и Ирана по Сирии может пройти после намеченной на начало августа встречи в астанинском формате в Нур-Султане, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В самом начале августа будет очередная, двенадцатая, международная встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане. Есть определённая инновация, потому что впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели", - сказал Богданов.

По его словам, трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии "состоится, конечно, после (встречи в Нур-Султане)", который в этот раз будет принимать Турция.

"Но нужны какие-то конкретные договорённости, чтобы утвердить их на высоком политическом уровне в ходе саммита стран-гарантов", - добавил Богданов.

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