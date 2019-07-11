Автобус врезался в грузовик в России, есть пострадавшие

Двенадцать человек доставлены в больницы для обследования после столкновения маршрутки с грузовиком в Краснодаре, сообщили журналистам в региональном Минздраве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о девяти доставленных в больницу.

"За медицинской помощью обратилось 12 взрослых. На месте работали семь бригад скорой медицинской помощи. Пациенты доставлены в больницы Краснодара для обследования и лечения", - говорится в сообщении министерства.

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