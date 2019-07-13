Девять станций Сокольнической линии московского метро закрыли до 20 июля

Южный участок Сокольнической (красной) линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до конечной "Коммунарки" будет закрыт с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка", - сообщает пресс-служба столичного метро.

Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии, строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" левый перегонный тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного кольца.

Во время закрытия участка будут работать бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции.

"Мы также просим пассажиров по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта", - добавляется в сообщении.

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