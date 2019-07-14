В России пять человек погибли в ДТП с автобусом

Пять пассажиров автобуса, перевернувшегося в Башкирии, погибли, еще пять человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Trend.

"На трассе Уфа - Белорецк в Архангельском районе автобус совершил съезд с дорожного полотна. По предварительной информации, погибли пять человек, пострадали пятеро", - сказали в ведомстве.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что пострадали, предварительно, до 15 человек.

В блоге начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динара Гильмутдинова говорится, что в автобусе King Long XMQ, опрокинувшемся на участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк, было 39 человек.

"В воскресенье, в десятом часу вечера получена информация об опрокидывании автобуса "King Long XMQ" с 39 пассажирами. Авария произошла на 54 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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