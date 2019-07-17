Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 51

Количество отравлений едой из вендинговых автоматов сети Healthy food в Москве увеличилось с 31 до 51, госпитализированы 26 человек, еще шесть выписались из больниц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

"По последним данным по состоянию на 14:00 17 июля, зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food. Все заболевшие - взрослые. Госпитализировано 26 человек, из ранее госпитализированных выписано шесть человек с улучшением состояния", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что большинство людей заболели сальмонеллезом. Случаи отравления зафиксированы в семи административных округа Москвы.

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