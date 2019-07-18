Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО

18 июля 2019 04:05 (UTC+04:00)

Инициатива о нормализации отношений России и НАТО должна исходить от альянса, Москва готова идти так далеко, насколько к этому будут готовы коллеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы Совета Россия-НАТО на высшем уровне, должна исходить от альянса. Со своей стороны готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги", - сказал Лавров в интервью германской газете "Райнише пост".

Министр отметил, что для купирования негативных тенденций руководству ведущих государств-членов НАТО необходимо пересмотреть свои нынешние подходы к выстраиванию отношений с Россией.

"При этом уже сейчас нужно наладить регулярные контакты между военными на экспертном уровне в СРН. С российской стороны были выдвинуты конкретные предложения по снижению военной опасности, предотвращению непреднамеренных инцидентов. Ждем реакции натовцев", - добавил он.

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