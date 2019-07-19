В России зафиксировали трехбалльное землетрясение

Трёхбалльное землетрясение произошло в Петропавловске-Камчатском в ночь с четверга на пятницу, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС, передает Trend.

"В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 3 баллов", - говорится в сообщении.

По данным спасательного ведомства, магнитуда сейсмического события составила 4,8.

Его эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине порядка 60 километров в 100 километрах юго-восточнее Петропавловск – Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

"Оперативные группы спасателей провели обследование зданий. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - добавили в МЧС.

В свою очередь, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,2.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.