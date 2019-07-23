Военные самолеты РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи

23 июля 2019 08:01 (UTC+04:00)

Бомбардировщики ВКС РФ дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. С таким утверждением выступило во вторник агентство Yonhap, ссылающееся на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

По версии КНШ, в опознавательную зону ПВО Южной Кореи во вторник утром вторглись три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один самолет РФ, как утверждается, при этом нарушил воздушное пространство республики дважды - около 09:00 и 09:30 утра по местному времени.

Отмечается, что это первый подобный случай нарушения воздушного пространства Республики Корея самолетами ВКС РФ.

В середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

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