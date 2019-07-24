На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия

24 июля 2019 03:07 (UTC+04:00)

Представители посольства РФ в КНДР опасаются, что у задержанных пограничниками Северной Кореи моряков с российского судна "Северо-Восточной рыболовной компании" может закончиться вода и провизия, сообщил РИА Новости замдиректора предприятия Сергей Седлер, передает Trend.

Ранее сообщалось, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить задержанный корабль.

"На борту были 17 членов экипажа, в том числе 2 гражданина Южной Кореи – специалисты-наладчики. Они, капитан и помощник капитана находятся в отеле, команду разделили. Остальных держат в каютах и не выпускают на палубу. Ежедневно проводятся допросы и досмотры. Это мы узнали от консула дипмиссии в Пхеньяне Мамаева, которому удалось посетить судно", - сказал Седлер.

По его словам, судно отконвоировали в Вонсан – судовладелец отследил положение по спутниковой связи, после всякая связь с экипажем оборвалась. "Сейчас мы узнаем о положении моряков только через посольство. Со слов Мамаева, у него есть беспокойство, что вода и продукты на судне заканчиваются. Чтобы обеспечивать безопасную стоянку судна, вахта должна нестись круглосуточно. А пограничники КНДР парализовали работу, безопасность судна встала под угрозу", - добавил собеседник.

Он также отметил, что компания делала маршрутизацию и убедилась, что судно шло по обычному маршруту. "Есть 12-мильные территориальные воды государства. КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с еще дополнительными 50 милями. Это зона водной территории, где свободно перемещаются суда РФ и других стран", - сказал собеседник.

Седлер добавил, что судно компании добывает краба в подзоне "Приморье", потом идет в порт Зарубино, где после всех формальностей везет груз в порт Сокчо, по пути как раз проходит зону, где произошло задержание.

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