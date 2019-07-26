У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение

Второе за последние сутки землетрясение зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 4,5, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, передает Trend.

Ранее учёные сообщили о сейсмическом событии, произошедшем в четверг в акватории Камчатского залива. Магнитуда землетрясения составила 4,4.

"Новое землетрясение 4,5 произошло в акватории Тихого океана в пятницу утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 11,5 километра примерно в 100 километрах восточнее посёлка Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что энергетический класс сейсмического события составил 10,5.

По данным краевого главка МЧС, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

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