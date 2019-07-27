Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России, сообщает РИА Новости.

Так, в понедельник, 29 июля, дневная температура в столице составит 14-16 градусов, а ночью опустится до 7-9 градусов. Во вторник похолодание продолжится: днем воздух прогреется лишь до 13-15 градусов, ночью — до 6-11 градусов. В среду, 31 июля, днем столбик термометра может опуститься до отметки в 11 градусов, а ночью до семи. В начале недели будет облачно, местами небольшой дождь.