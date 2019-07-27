Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России, сообщает РИА Новости.
Так, в понедельник, 29 июля, дневная температура в столице составит 14-16 градусов, а ночью опустится до 7-9 градусов. Во вторник похолодание продолжится: днем воздух прогреется лишь до 13-15 градусов, ночью — до 6-11 градусов. В среду, 31 июля, днем столбик термометра может опуститься до отметки в 11 градусов, а ночью до семи. В начале недели будет облачно, местами небольшой дождь.
При этом, по словам, ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, влияние холодного атмосферного фронта москвичи заметят уже в это воскресенье. Смена погоды будет чувствоваться особенно остро, так как суббота может стать самым жарким днем месяца.
Как объясняют специалисты, причина холодов — ультраполярное вторжение. Тропосферная ложбина из Арктики будет стремительно распространяться по европейской части страны, оттесняя скандинавское тепло к ее западным границам. При ультраполярном вторжении самая низкая температура обычно наблюдается в первые дни — в данном случае это 29 и 30 июля.
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