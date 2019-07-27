В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию

27 июля 2019 22:59 (UTC+04:00)

В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - сообщили в пресс-службе президента РФ.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что готовится принять президента Российской Федерации Владимира Путина 19 августа в форте Брегансон. "Я готовлюсь к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится через несколько недель в форте Брегансон. Она пройдет 19 августа", - сказал президент Франции.

Отвечая на вопросы журналистов, Макрон сообщил, что выбрал форт Брегансон, одну из летних резиденций президентов Франции, по той причине, что это "удобное место для работы, здесь можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств".

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