В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши

28 июля 2019 02:19 (UTC+04:00)

В Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Труп обнаружил мужчина, который сдавал жертве квартиру в доме на улице Пырьева. Ему позвонили обеспокоенные родители девушки, которые долго не могли связаться с дочерью.

Погибшую нашли с перерезанным горлом, одежды на ней не было.

Девушка училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. На своей странице она рассказывала об учебе и путешествиях.

Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, мотивом убийства могла стать ревность.

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