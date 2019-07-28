В Санкт-Петербург прибыл командующий ВМС Ирана

28 июля 2019 11:52 (UTC+04:00)

Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади в субботу вечером прибыл в Санкт-Петербург с трехдневным визитом, где он обсудит с российскими коллегами вопросы развития военно-морского сотрудничества, сообщает агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Ханзади, он приехал в Россию по приглашению российских коллег. Он также добавил, что ожидает подписания военно-морского соглашения с российской стороной.

"Иран как могущественная страна в центре Западной Азии имеет региональное и глобальное влияние в различных областях, и, безусловно, сотрудничество и взаимодействие этих двух держав (Ирана и РФ) может стать большим достижением для коллективной безопасности на море.

Достижения этой поездки будут иметь ценное значение в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - заявил Ханзади.

Сообщается, что командующий иранскими ВМС также в воскресенье посетит церемонию празднования Дня ВМФ.

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