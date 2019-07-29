В России появится сервис о дорожных пробках на основе искусственного интеллекта

29 июля 2019 06:34 (UTC+04:00)

Новый сервис перспективной платформы "Автодата" на основе искусственного интеллекта будет информировать автомобилистов о плотности транспортного потока, предупреждая о пробках и заторах. Сервис поможет заменить введение платных перекрестков, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика сервиса - НТИ "Автонет", передает Trend.

"Этот сервис поможет заменить сомнительные введения платных перекрестков, о которых ранее шла речь среди экспертов. Для автовладельцев он может быть бесплатным при передаче телематических данных в платформу "Автодата". При эффективном внедрении сервис позволит избавить дороги от пробок средних и малых городов. В крупных городах их количество заметно снизится", - сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Как уточнили в "Автонете", новый сервис появится в 2022 году. В частности, он будет информировать водителей о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока, ДТП, дорожных работах, закрытых участках дороги и состоянии дорожного покрытия.

На начальном этапе сервис может использоваться на 10% российских дорог, однако в будущем будет расширен до 25%. По словам Федосеева, главное отличие сервиса от "Яндекс.Пробок" - использование большего количества источников данных. "В "Яндекс.Пробках" идет расчет средней скорости на основе ГЛОНАСС и GPS-трекинга, у нашего сервиса - еще и интеллектуальных транспортных сетей", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, в НТИ "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными, с целью решить проблему пробок. По мнению специалистов, таким образом автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты. Окончательного решения по инициативе не принято.

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