В Госдепе рассказали о новых антироссийских санкциях

3 августа 2019 08:10 (UTC+04:00)

Санкции США против России в рамках дела Скрипалей включают ограничения на госдолг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве, говорится в заявлении госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд", - уточнили в ведомстве.

МВФ в настоящее время не осуществляет кредитование России, а Всемирный банк, где США играют ведущую роль, ограничил новые проекты на фоне разногласий Москвы и Вашингтона по Украине.

Кроме того, американским банкам запретили "участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях", а также выдавать кредиты правительству России не в рублях. Кроме того, санкции налагают дополнительные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного министерством торговли (США).

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