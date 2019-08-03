Премьер Италии предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

3 августа 2019 11:41 (UTC+04:00)

Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте обеспокоен сообщениями о крупных лесных пожарах в Сибири и предложил РФ помощь итальянского департамента гражданской защиты. Об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Следуя сообщениям о драматичной ситуации с пожарами, охватившими Сибирь, я предложил РФ сотрудничество нашего департамента гражданской защиты, предоставив в распоряжение два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется", - написал премьер в пятницу вечером.

В правительственном дворце Киджи в субботу ТАСС подтвердили, что Италия передала соответствующее предложение российской стороне. "Предложение России о помощи поступило", - сказали в Киджи.

Canadair - специализированные профессиональные самолеты, которые используются при тушении пожаров.

По последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. По информации МЧС, наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области.

В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России.

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