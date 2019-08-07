Два землетрясения магнитудой 4,4 зафиксированы у берегов Камчатки

7 августа 2019 05:34 (UTC+04:00)

Сразу два землетрясения зафиксировали сейсмологи у берегов Камчатки, магнитуда обоих сейсмических событий составила 4,4, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизической службы РАН", передает Trend.

"Первое землетрясение произошло в среду ранним утром по местному времени в заливе Шелехова у западного побережья полуострова. Его эпицентр находился на глубине 41 километр примерно в 100 километрах юго-западнее посёлка Палана. Второе сейсмическое событие произошло несколько часов спустя в акватории Тихого океана. Эпицентр находился на глубине 50 километров в 95 километрах юго-западнее села Никольское. Магнитуда землетрясений составила 4,4", - сказал представитель службы.

По данным краевого главка МЧС, землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

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