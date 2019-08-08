Ученые подсчитали выбросы СО2 от лесных пожаров в Сибири

8 августа 2019 12:36 (UTC+04:00)

Выбросы углекислого газа от лесных пожаров на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края составили 82 миллиона тонн, а по всей России с начала года - 284 миллиона тонн, что в 1,6 раза выше средних показателей, сообщила директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если взять площадь всех пожаров, которые произошли в РФ с начала 2019 года, то получается 284 миллионов тонн СО2 выброса. Если взять площадь пожаров на лесных землях в Иркутской области, республике Саха и Красноярском крае с начала года, то получается 82 миллиона тонн СО2", - сообщила Романовская.

Она уточнила, что обычно в год от природных пожаров в РФ выбросы СО2 составляют около 170 миллионов тонн. Романовская добавила, что для расчета эксперты использовали спутниковые данные Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 8 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади почти в 180 тысяч гектаров.

Ежегодно Россия, наряду с другими странами, подает сведения о выбросах парниковых газов в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Леса России обеспечили поглощение более 800 миллионов тонн СО2 в 2017 году (последние доступные данные).

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