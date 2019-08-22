Лидеры более 40 африканских стран примут участие в саммите Россия - Африка в Сочи

Лидеры 41 африканского государства уже подтвердили свое участие в первом саммите Россия - Африка, который пройдет 24 октября в Сочи. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении фонда "Росконгресс", организующего саммит и другие мероприятия в формате Россия - Африка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе фонда отметили, в преддверии мероприятия в Москве уже прошло межправительственное совещание с участием представителей администрации президента РФ, Министерства иностранных дел, Министерства финансов и администрации Краснодарского края. "Участники обсудили статус готовности площадок, вопросы подготовки города и его инфраструктуры, а также аспекты безопасности мероприятий и работы с участниками, - информировали в "Росконгрессе". - Особое внимание было уделено пригласительной кампании и готовности объектов гостиничного размещения к приему официальных делегаций и участников".

"Ожидается, что мероприятия в формате Россия - Африка посетят около 9 тыс. участников, включая представителей африканского и российского бизнеса, официальных делегаций и журналистов. Свое участие в саммите уже подтвердили 57 делегаций, в том числе 41 лидер стран Африки, а также главы субрегиональных африканских организаций, - указали в пресс-службе фонда. - В экономическом форуме Россия - Африка запланировано участие более 6,5 тыс. делегатов и гостей".

Площадкой для проведения мероприятий станут объекты Олимпийского парка Сочи, для их участников уже забронировано около 9,1 тыс. номеров в 30 гостиницах. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, задействованные ведомства "прикладывают максимум усилий, чтобы создать уникальную площадку для развития многостороннего сотрудничества между РФ и странами Африки".

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