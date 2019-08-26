Военные Норвегии, Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

26 августа 2019 03:21 (UTC+04:00)

Норвежские, канадские и американские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа, в то время как специалисты из РФ - над территорией Франции. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В период с 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка. В тот же период Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Франции", - говорится в публикации.

Отмечается, что наблюдательные полеты в рамках договора совершаются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.

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