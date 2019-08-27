Путин заявил, что РФ и Турция разрабатывают соглашение о расширении расчетов в нацвалютах

27 августа 2019 23:05 (UTC+04:00)

Россия и Турция ведут подготовку межправительственного соглашения о расширении расчетов между двумя странами в национальных валютах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Ведется работа по подготовке межправсоглашения, нацеленного на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, рассчитанное на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок", - сказал президент.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили этот вопрос, в том числе, и на министерском уровне.

Путин отметил, что в 2018 году товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% и достиг $25,5 млрд.

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