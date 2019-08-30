Лайнер "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

30 августа 2019 10:08 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Санкт-Петербург - Худжанд (Таджикистан) совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

"Рейс U6-2641 Санкт-Петербург - Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сказали в пресс-службе.

Причиной вынужденной посадки стало столкновение с птицами в аэропорту вылета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлете в аэропорту Санкт-Петербурга. Посадка произведена благополучно, пострадавших нет. На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, четыре члена экипажа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что свердловской транспортной прокуратурой организована выездная проверка в аэропорту Кольцово, а также проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" ТАСС сообщили, что полет будет продолжен после дозаправки.

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